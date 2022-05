Ucciso con dieci coltellate alla schiena in Slovenia, vicino confine: indagini anche in Italia

TRIESTE - Indagini sono state avviate dalle forze dell'ordine italiane in merito all'omicidio di un cittadino sloveno, avvenuto in Slovenia a pochi chilometri dal confine con l'Italia, e per il quale sarebbero sospettate quattro persone residenti sul Carso Triestino.

L'assassinio potrebbe inquadrarsi nell'ambito di un traffico di droga internazionale. Lo riporta Il Piccolo online. Le indagini italiane si svolgono in collaborazione con quelle delle autorità slovene, sono coordinate al di qua del confine dalla Procura di Trieste e vi partecipano polizia locale di Trieste e carabinieri della Compagnia di Aurisina.

L'omicidio, ricorda Il Piccolo, risale allo scorso 2 aprile ed è avvenuto a Kobjeglava, frazione del comune di Comeno. La vittima, un 57enne, sarebbe stata uccisa con oltre 10 coltellate alla schiena nella sua abitazione. La cucina poi sarebbe stata incendiata. Il cadavere, da quanto emerso dai risultati dei rilievi della Polizia slovena, al momento del ritrovamento era parzialmente carbonizzato.