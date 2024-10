Uccisero i genitori a fucilate, i familiari chiedono il rilascio per i fratelli Menendez

USA - Il procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascon, ha annunciato che entro dieci giorni deciderà se richiedere una nuova sentenza per Eric e Lyle Menendez, i fratelli condannati all'ergastolo per l'omicidio dei genitori avvenuto nella loro casa di Beverly Hills. Se la corte accogliesse questa richiesta, i due potrebbero essere scarcerati entro la fine dell'anno. "Dipenderà dalla corte decidere in che direzione andare, ma questo potrebbe essere possibile", ha dichiarato Gascon. Il caso Menendez, che negli anni '90 aveva suscitato grande attenzione mediatica negli Stati Uniti, è tornato alla ribalta grazie a un documentario di Peacock e a una serie di Netflix intitolata "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story".

La vicenda aveva visto i due fratelli processati due volte: il primo processo del 1993 si era concluso senza verdetto, mentre nel 1995 furono condannati, senza che venissero considerate valide le loro denunce di abusi subiti dal padre José. La riapertura del caso è stata sollecitata dalla presentazione di nuove prove che avvalorerebbero le accuse di abusi sessuali e fisici subiti dai fratelli. "Vivevano nella paura costante, nessun bambino dovrebbe sopportare questo tipo di sofferenza", ha affermato Karen Vander-Molen, cugina dei Menendez, durante una conferenza stampa, sottolineando come gli abusi subiti abbiano distrutto le loro vite e la loro famiglia. Diversi familiari dei fratelli Menendez, tra cui la zia materna Joan VanderMolen e la cugina Anamaria Baralt, sono intervenuti pubblicamente per chiedere il loro rilascio.

Baralt ha dichiarato: "Con la comprensione che abbiamo ora degli abusi e della sindrome post-traumatica, non c'è dubbio sul fatto che la sentenza oggi sarebbe stata molto diversa". Le nuove prove, presentate dai legali dei Menendez, includono una lettera in cui uno dei fratelli raccontava a un cugino della sua paura del padre, oltre alla testimonianza di Roy Rossello, ex membro della boy band Menudo, che ha accusato José Menendez di stupro. Gascon ha affermato che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, vi sono indicazioni di gravi problemi familiari che potrebbero aver influenzato il comportamento dei due giovani, all'epoca rispettivamente di 21 e 18 anni.