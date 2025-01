Uccise tre bambine: 18enne condannato a 52 anni di carcere

REGNO UNITO - Axel Rudakubana, 18 anni, è stato condannato a 52 anni di carcere per aver ucciso tre bambine durante un corso di danza a Southport, nel Regno Unito, il 29 luglio 2024. Il giovane aveva compiuto l’attacco armato di un coltello, causando anche il ferimento di otto minori e due adulti. La vicenda ha scosso profondamente il paese, sollevando polemiche sulla gestione delle segnalazioni di potenziali rischi terroristici. A.R., cittadino britannico nato in Galles da genitori ruandesi, era stato indicato in passato come soggetto pericoloso. L’attacco, avvenuto presso l’Hart Space, aveva scatenato disordini su scala nazionale, con rivolte contro l’immigrazione e atti di vandalismo che hanno portato all’arresto di oltre 1.500 persone.

L’imputato, accusato anche di tentato omicidio, possesso di veleno e materiale terroristico, si era dichiarato colpevole all’inizio del processo. La sentenza, tecnicamente una "life sentence" con possibilità di libertà condizionale dopo 52 anni, riflette la sua giovane età al momento dei fatti, quando non era ancora maggiorenne. Le autorità hanno annunciato un’inchiesta per comprendere le falle nella prevenzione dell’attacco.