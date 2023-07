Uccise i genitori a colpi di pistola, condannato a 30 anni

VICENZA - Trent'anni di carcere sono stati inflitti oggi dalla Corte d'Assise di Vicenza nei confronti di Diego Gugole, un 26enne di Chiampo (Vicenza) che nel marzo 2022 uccise a colpi di pistola entrambi i genitori, Sergio e Lorena Zanin, nella loro abitazione. Secondo l'accusa, il giovane avrebbe mirato ad incassare dopo la loro morte un'eredità milionaria.

Gugole doveva rispondere di omicidio premeditato. Il pubblico ministero Alessandra Block aveva chiesto per lui l'ergastolo e l'isolamento per un anno. La Corte d'Assise, presieduta dal giudice Lorenzo Miazzi, non ha dunque accolto in pieno la richiesta dell'accusa, emettendo una sentenza di 30 anni di rclusione. Ai parenti delle vittime, alcuni presenti in aula, andrà un risarcimento complessivo di 1,6 milioni di euro. (ANSA)