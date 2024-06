Uccise il fidanzato a coltellate, ridotta pena in appello

VENEZIA - La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha ridotto la pena per Valentina Boscaro, la donna di 32 anni di Padova che uccise con una coltellata al cuore il fidanzato, Mattia Caruso, in un parcheggio ad Albignasego (Padova), nel settembre 2022. In secondo grado Boscaro è stata condannata a 20 anni di reclusione, rispetto ai 24 del primo grado, per omicidio volontario e diffamazione nei confronti di un parente della vittima.

La Procura generale aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado. Presenti in aula i parenti della vittima e i genitori dell'imputata.

