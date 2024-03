Uccise la fidanzata nel camper, pm chiede l'ergastolo

VICENZA - I giudici della Corte d'assise di Vicenza hanno chiesto l'ergastolo per Henrique Cappellari, il 30enne accusato dell'omicidio della fidanzata Giulia Rigon avvenuto il 19 dicembre del 2021 all'interno di un camper che veniva usato come abitazione, parcheggiato in via Capitelvecchio a Bassano del Grappa.

Per l'accusa non ci sarebbero dubbi sulle responsabilità del giovane, che si trova da due anni in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Secondo le perizie della procura la ragazza sarebbe stata colpita con calci, pugni e ginocchiate e sarebbe morta a causa dello sfondamento del torace, con conseguente arresto cardiocircolatorio. Cappellari si è sempre dichiarato innocente. La sentenza è prevista per venerdì 8 marzo.