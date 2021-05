Uccise con un colpo di pistola un uomo, arrestato in Olanda

VERONA - È stato arrestato in Olanda dopo un anno e mezzo di latitanza dall'omicidio di un connazionale albanese con un colpo di pistola il 28 novembre 2019 a Isola Rizza (Verona).



I carabinieri di Verona, con la collaborazione della polizia olandese, hanno rintracciato a Ter Apel Mirion Nuredini, 40 anni, notificandogli un mandato di arresto Europeo con l'accusa di omicidio volontario di Ervin Karafili, 34 anni.



I militari hanno inoltre arrestato, un altro albanese, Albert Xibracu, 43, domiciliato a Marmirolo (Mantova) con l'accusa di tentato omicidio. Questi aveva sparato contro Nuredini usando una pistola che le era stata data dalla vittima.



L'omicidio è maturato nell'ambito del traffico di droga al culmine di un regolamento. A un anno e mezzo di distanza i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Verona hanno dato un volto al presunto autore del delitto.



L'Arma, con la collaborazione della polizia olandese, ha rintracciato e arrestato Nuredini, già con precedenti, domiciliato a Novellara (Reggio Emilia) da dove, subito dopo l'omicidio, era fuggito prima in Albania e poi in Germania, stabilendosi infine nella città olandese di Ter Apel dove è stato raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dal Gip del Tribunale di Verona che, su richiesta della Procura della Repubblica, ha condiviso l'impianto accusatorio ed il quadro probatorio ricostruito dai militari dopo un'attività investigativa condotta attraverso audizioni di testimoni, nonché intercettazioni.



I carabinieri hanno anche arrestato un altro cittadino albanese Albert Xibracu, accusato di tentato omicidio ei confronti dello stesso Nuredini contro il quale aveva sparato un colpo di pistola.



Secondo quanto ricostruito dall'Arma quel giorno, nel parcheggio di un agriturismo a Isola Rizza aveva avuto luogo un vero e proprio agguato che aveva visto da una parte la vittima ed il complice, e dall'altra Nuredini in un regolamento di conti caratterizzato, verosimilmente, nell'ambito del traffico illecito di droga.



In quella circostanza Nuredini era stato affrontato armi in pugno dagli altri due, però il 40enne, anch'egli armato, aveva risposto sparando ed uccidendo Karafili, mentre l'amico a sua volta aveva sparato al proprio antagonista, senza esito. Adesso Xibracu trova nella Casa Circondariale di Mantova in attesa dell' interrogatorio di garanzia mentre il presunto assassino sarà estradato e riconsegnato alle autorità italiane nei prossimi giorni.



Nuredini e' stato arrestato, tra l'altro, poiché la Financial Intelligence Unit del porto di Rotterdam lo ha ritenuto responsabile di traffico di cocaina in concorso con altri soggetti.