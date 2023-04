Uccisa per sbaglio dal figlio, vicino casa indagato per concorso

ARIANO NEL POLESINE - E' indagato per concorso in omicidio colposo l'81enne che abita nella casa di Ariano Polesine (Rovigo) dove martedì scorso è stata uccisa da la 32enne marocchina Rkia Hannaoui, raggiuta da un colpo di calibro 22 esploso accidentalmente dal figlioletto di 8 anni. L'uomo, si apprende da fonti qualificate, avrebbe ricevuto già ieri la notifica dalla Procura. Il pensionato, che custodiva in casa alcuni fucili da caccia e la pistola del delitto, scomparsa e poi ritrovata dai Carabinieri, nascosta sotto pochi centimetri di terra, ha sempre negato ogni coinvolgimento nei fatti. Il reato di concorso potrebbe essere la 'conseguenza' penale della omessa custodia delle armi (fattispecie ormai depenalizzata,) ovvero per aver consentito ai due figli di Rkia, che abitavano al piano terra, di aver accesso al mobile nel quale l'anziano teneva la pistola.