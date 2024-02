Uccisa da un commando col compagno in Messico: mamma veneta aveva 35 anni

VENEZIA - Tragedia senza precedenti a Ocotlan de Morelos, nello stato di Oaxaca, in Messico, dove una mamma italiana di 35 anni, Pamela Codardini originaria di Favaro Veneto, è stata brutalmente uccisa insieme al suo compagno, Juan Yair, di 29 anni. L'omicidio è avvenuto all'interno del loro negozio, il "Mr Green The Smoke Shop", in un agguato a colpi di arma da fuoco consumatosi il 27 gennaio scorso. La notizia è stata resa nota questa mattina.

Le circostanze dell'atroce delitto sono emerse dalle testimonianze e dalle immagini pubblicate dai media messicani. Juan Yair, conosciuto come "El Yayo", era il presunto fedelissimo del defunto capo del cartello Los Medina, Alberto Jaime, noto come "El Piolin". Il brutale omicidio sembra essere stato perpetrato come parte di un regolamento di conti all'interno della criminalità organizzata.

Le immagini rivelano la crudele esecuzione di Juan, steso a terra, mentre gli assassini sembravano volerlo guardare negli occhi mentre gli sparavano. Pamela, colpita alla schiena, giaceva senza vita in una pozza di sangue, aggiungendo ulteriore orrore a una storia di dolore già segnata da una tragedia passata. Nel 2013, il marito di Pamela, Alex Bertoli, cuoco goriziano di 28 anni, fu trucidato nello stesso stato di Oaxaca, poco distante dal ristorante che avevano aperto insieme.

La coppia, ora lascia due bambini piccoli, affidati alla custodia del padre, ex compagno di Pamela. La notizia dell'omicidio ha raggiunto la famiglia in Italia il giorno successivo, confermata dal responsabile della cancelleria consolare dell'ambasciata italiana a Città del Messico, Andrea Lay Bordoni.

L'autopsia ha rivelato che entrambe le vittime sono state colpite da proiettili sparati con armi d'assalto calibro 223, comuni nei fucili da guerra. La pistola calibro 9 trovata sul luogo del crimine sarà oggetto di perizia balistica per stabilire il suo coinvolgimento nell'agguato.

Il Procuratore generale dello stato di Oaxaca ha aperto un'inchiesta sul caso, mentre la comunità si interroga sul legame tra questo tragico evento e la misteriosa scomparsa, avvenuta circa un mese fa, del cugino di Juan, Armando Jaime.