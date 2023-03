Uccisa con 71 coltellate: ancora un femminicidio

UDINE - "Mia figlia mi diceva di non poterne più della sua gelosia e anche Paolo, che in casa avevamo accolto come un figlio e del quale ero diventata io stessa confidente, mi chiedeva di andare a controllarla: voleva che verificassi per lui che mia figlia fosse al lavoro o a casa. Era convinto che avesse due amanti: un'idea assurda, anche perché non avrebbe avuto neppure il tempo per farlo, con tutti gli impegni che aveva, tra il lavoro, in un'agenzia assicurativa, e la famiglia, per seguire le figlie con la scuola e nelle attività sportive". E' la deposizione della signora Petronilla, madre di Rossella Molaro, di 40 anni, uccisa con 71 coltellate sferratele dal marito, Paolo Castellani, di 45 anni, reo confesso. La donna ha deposto in aula nel corso dell'udienza odierna in Tribunale. L'omicidio è avvenuto a Codroipo nella notte del 15 giugno dello scorso anno.

La coppia, con due figlie piccole, aveva iniziato le pratiche per la separazione. L'udienza è stata aggiornata a domani quando potrebbe essere emessa la sentenza: l'uomo rischia l'ergastolo. Durante l'udienza Castellani ha reso alcune dichiarazioni spontanee: "Mi dispiace tantissimo che persone a cui avevo dedicato parte della mia vita e che ritenevo amiche, come mia suocera, nutrano ancora dell'astio nei miei confronti. So che ciò che ho fatto è un gesto irreparabile. Quel giorno è morta Elisabetta e sono morto anch'io". "Mi spiace che il mio grido di aiuto a mantenere unita la famiglia, che avevo costruito negli anni, sia stato scambiato per ossessione", ha concluso brevemente Castellani, che ha chiesto, e ottenuto, la parola dopo la testimonianza della suocera.