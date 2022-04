Uccisa con 19 coltellate, il Pm chiede l'ergastolo per il compagno

ROVEREDO IN PIANO (PORDENONE) - Il pubblico ministero della Procura di Pordenone ha chiesto stamani, in Corte d'Assise a Udine, l'ergastolo per G.M.F., 34 anni, l'infermiere calabrese accusato dell'omicidio aggravato di A.L., 32 anni, compagna e madre dei loro due figli.

Per l'accusa, si è trattato di un "omicidio selvaggio, durante il quale l'uomo era lucido, freddo e si è accanito con svariati colpi alla testa e al volto". Il femminicidio risale alla notte del 25 novembre 2020, a Roveredo in Piano: la donna venne colpita da 19 coltellate nella camera da letto matrimoniale. Poco più tardi, l'uomo accompagnò i due figli piccoli in auto dai parenti e chiamò la Questura.