Uccisa in casa a coltellate, l'ex marito muore in incidente stradale

UDINE - Una tragedia familiare ha sconvolto Udine nella tarda mattinata di giovedì 17 aprile. Una donna di 46 anni, S.B.R., di origine tunisina, è stata trovata morta nella sua abitazione in via Joppi. Il corpo presentava ferite compatibili con un accoltellamento, portando gli inquirenti ad aprire un’indagine con l’ipotesi di omicidio.



L’allarme è scattato poco dopo le 11:00, quando alcuni vicini, preoccupati per il silenzio nell’appartamento, hanno contattato i soccorsi. La vittima è stata trovata priva di vita e in condizioni che fanno pensare a un’aggressione violenta. I sospetti si sono subito concentrati sull’ex marito, M.N.S., 59 anni, già noto alle forze dell’ordine per pregressi episodi di violenza domestica.



L’uomo, anche lui di origine straniera, si trovava agli arresti domiciliari a Monfalcone e risultava sottoposto a braccialetto elettronico. Tra i due, separati da tempo, c’era anche un divieto di avvicinamento. La coppia aveva avuto tre figli.



Poco dopo la scoperta del delitto, è arrivata la notizia di un incidente stradale mortale avvenuto a Basiliano, lungo la Strada statale 13, sempre in provincia di Udine. Un’auto, risultata poi intestata a Saadi, si è scontrata frontalmente con un camion cisterna che viaggiava senza carico. Il 59enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118.



Dai primi rilievi, sembra che l’uomo abbia perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare. Gli investigatori non escludono che l’incidente possa essere stato un gesto volontario, collegato al delitto avvenuto poche ore prima. Si ipotizza dunque un omicidio seguito da suicidio, ma non si esclude neppure l’ipotesi di una fuga finita in tragedia.



Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che ha avviato tutti gli accertamenti tecnici e investigativi per ricostruire con precisione la dinamica dei due episodi e il possibile collegamento tra loro.



LEGGI ANCHE