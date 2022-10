Uccide la sorella a coltellate: aveva flirtato con il suo ragazzo

USA - Non sopportava che la sorella flirtasse con il suo ragazzo e per questo l’ha uccisa a coltellate. Dopo il delitto, ha chiamato la polizia e ha confessato tutto. E’ accaduto lo scorso 26 settembre in Florida. Una ragazza di 21 anni aveva scoperto uno scambio di messaggi tra lil suo ragazzo e la sorella 20enne. E ha pensato di uccidere quest’ultima.

Premeditando il delitto, ha acquistato su Amazon un set di coltelli e una notte, mentre la sorella dormiva, l'ha pugnalata quattro volte al petto, uccidendola. L'omicidio si è consumato in casa, mentre i genitori delle due ragazze dormivano. Dopo il delitto, la 21enne ha chiamato le forze dell’ordine, spiegando cosa aveva fatto e ammettendo che era stata mossa dalla gelosia. La ragazza è accusata di omicidio colposo premeditato.