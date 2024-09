Uccide moglie e ferisce il figlio: arrestato

VERONA - Ancora femminicidi in Veneto. Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di arma da fuoco questo pomeriggio a Vago di Lavagno, in provincia di Verona, e ferito gravemente il figlio. Quest'ultimo è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'elicottero. L'uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri, che dopo aver ricevuto l'allarme avevano transennato tutta la zona attorno alla casa della famiglia. La dinamica dell'omicidio è ancora al vaglio degli investigatori.

Il figlio della coppia, un 15enne, è rimasto gravemente ferito perché ha cercato di difendere e mettere in salvo la madre, frapponendosi fra lei e il padre. Il ragazzo si trova in gravissime condizioni nella terapia intensiva dell'ospedale veronese di Borgo Trento. Il padre prima di essere portato in caserma è stato sentito sul posto dai militari dell'Arma, intervenuti nella villetta di due piani dove è avvenuto il delitto. La vittima aveva 58 anni. Ancora da chiarire il movente dell'omicidio. I colpi d'arma da fuoco sono stati avvertiti nella frazione intorno alle 14, quando è scattato l'allarme. Ma per la donna la non c'era più nulla da fare.