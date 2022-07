Uccide marito a coltellate: Gip dispone custodia in carcere

VERONA - E' stato convalidato stamani dal Gip di Verona il fermo di Edlaine Ferrera, la donna di 36 anni che ha confessato due giorni fa di aver ucciso a coltellate e con un martello il marito, Francesco Vetrioli (37), a Bussolengo (Verona).

Il Giudice ha inoltre emesso un ordine di custodia cautelare in carcere per la donna, nei cui confronti è ipotizzato il reato di omicidio aggravato. Assistita dall'avvocato Veronica Villani, Ferrera ha confermato davanti al magistrato le dichiarazioni rese ai carabinieri dopo la scoperta del delitto, di aver cioè agito perché il marito la picchiava e la tradiva, nonostante si fossero sposati da pochi mesi.

Si è riservata di fare ulteriori approfondimenti in futuro. La legale ha riferito di voler avanzare al Tribunale la richiesta di cercare una comunità protetta in cui la donna possa essere ospitata con la misura degli arresti domiciliari, ma attualmente non vi sarebbero disponibilità in zona. La Procura dovrebbe conferire l'autopsia sul cadavere di Vetrioli, per precisare la dinamica del delitto.

