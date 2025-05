Uccide la figlia di 13 anni, ferisce la moglie e si toglie la vita

BILBAO (SPAGNA) - Un drammatico episodio di violenza familiare si è consumato nella notte a Bilbao, nei Paesi Baschi, dove un uomo ha accoltellato a morte la figlia di 13 anni, ha tentato di uccidere la moglie e infine si è tolto la vita. La donna, ferita e sporca di sangue, si è precipitata in strada alle prime ore del mattino per chiedere aiuto.



Gli agenti dell’Ertzaintza, la polizia basca, sono intervenuti nell’abitazione del quartiere Errekalde trovando i corpi del padre e della figlia. La madre è stata trasportata all’ospedale di Basurto ed è fuori pericolo. Non risultano denunce precedenti di violenza domestica.



L’area è stata transennata e posta sotto stretta sorveglianza dalle forze dell’ordine, che conducono le indagini insieme alla polizia giudiziaria e municipale.

Le autorità e i rappresentanti politici locali hanno espresso profonda costernazione e condanna per l’accaduto.

Il Comune di Bilbao ha organizzato per oggi pomeriggio una manifestazione silenziosa in memoria della vittima e per ribadire l’impegno contro la violenza di genere.