Uccide la compagna e si toglie la vita

TRENTO - Uccide la compagna e poi si toglie la vita. È successo nel Comune di Valfloriana, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di 45 anni, ha ucciso la propria compagna, di 37 anni, in un'abitazione a Valfloriana, per poi suicidarsi tramite impiccagione.



Il corpo dell'uomo è stato poi rinvenuto nel Comune di Molina di Fiemme. La coppia aveva tre bambini in età compresa tra i cinque e i dieci anni. Sul posto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cavalese.