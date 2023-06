Uccide la compagna e la figlia di un anno e mezzo. Poi si suicida

Un terribile fatto di cronaca ha lasciato la comunità del New Hampshire sconvolta e incredula. Un uomo di 42 anni, identificato come Jamie Bell, ha ucciso la sua compagna, Nicole Hughes, di 35 anni, e la loro figlia di appena un anno e mezzo, Ariella Bell. Il duplice omicidio si è verificato lo scorso sabato nella loro casa, lasciando una scia di dolore e disperazione tra i parenti e gli amici delle vittime.



Le indagini hanno rivelato che le due donne sono state colpite da diversi colpi di arma da fuoco, mentre il corpo senza vita di Jamie Bell è stato rinvenuto accanto al fiume Merrimack a Franklin, dove si era suicidato con un proiettile al collo. Le autopsie effettuate confermano che Bell ha ucciso la sua compagna e la piccola Ariella prima di mettere in atto il tragico gesto finale.



Le autorità locali stanno ancora indagando sui motivi che hanno portato Jamie Bell a compiere un tale atto di violenza estrema contro le persone che gli stavano più vicine. Molti si chiedono se problemi personali o psicologici abbiano contribuito a scatenare un evento così tragico. La comunità locale è unita nel cercare risposte e nel cercare di comprendere come sia stato possibile che una tragedia simile potesse accadere.



Fortunatamente, la loro figlia maggiore, una bambina di soli 5 anni, è riuscita a sfuggire all'orribile destino che ha colpito il resto della sua famiglia. È stata trovata al sicuro da un vicino che ha sentito gli spari e si è precipitato nella casa. Attualmente, la bambina è sotto la custodia delle autorità competenti e riceverà tutto il supporto necessario per superare questo terribile evento.