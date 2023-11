Ubriaco vuole entrare con lo scooter nel bar, arrestato

VERONA - Un 42enne di Negrar in evidente stato di alterazione alcolica ha tentato di entrare con lo scooter in un bar, ma è stato arrestato dai carabinieri. E' accusato di resistenza, minaccia, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, palesemente ubriaco in sella al proprio motorino si era recato nei pressi di un bar di Negrar pretendendo di entrare all' interno con il mezzo.

Alle immediate rimostranze del gestore e di alcuni avventori, il 43enne ha iniziato ad inveire contro tutti tanto il gestore ha dovuto chiamare il 112. I carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato l'uomo che ha reagito inveendo e minacciandoli inveire e minacciarli di morte, opponendo una decisa resistenza. I militari sono riusciti a immobilizzarlo e a richiedere anche l'intervento dei sanitari per poi condurlo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Negra dove, ancora sotto i fumi dell'alcool, h continuato a minacciare ed insultare i militari e medici, colpendone uno con un calcio mentre lo stava medicando.