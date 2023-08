Ubriaco si schianta in auto contro il cancello della Questura

VERONA - Una Ford Fiesta condotta da un uomo risultato positivo all'alcoltest si è schiantata la scorsa notte contro il cancello carraio della Questura di Verona, in via Campo Marzo. Il guidatore è stato trovato positivo all'etilometro, e verrà denunciato in Procura oltre a subire il ritiro della patente. Si è trattato - riferisce la polizia locale di Verona - dell'ultimo di una serie di incidenti che hanno caratterizzato la giornata di ferragosto nella città scaligera.

Sono 982 gli incidenti rilevati a Verona da inizio anno, con un trend in aumento rispetto al 2022, mentre sono 141 gli automobilisti segnalati per guida in stato d'ebbrezza, fenomeno che sta aumentando in modo importante soprattutto nei finesettimana tra i giovani, e contro cui sono in atto varie azioni da parte dell'Amministrazione comunale.