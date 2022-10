Ubriaco fradicio si infila una tazza nel fondoschiena, equipe di 11 medici per toglierla

INDIA - Pensava fosse divertente, ma la bravata gli è costata un delicato intervento chirurgico a cui seguiranno mesi di degenza. Un 22enne, lo scorso 4 ottobre in India, si è infilato nel sedere una tazza di metallo del diametro di 7 cm. L’ha inserita così in fondo che questa si è incastrata e il giovane è dovuto andare in ospedale per farsela togiere.

Al Patna Medical College Hospital di Bettiah, il 22enne è arrivato notevolmente ubriaco, dicendo di avere una tazza nel retto. Non riuscendo a sfilarla da dove era entrata, è stato necessario un intervento chirurgico effettuato attraverso l'addome per rimuoverla. Come riporta il DailyMail, un’equipe di 11 medici ha lavorato due ore per togliere dal ventre del ragazzo l’oggetto estraneo. Il 22enne se l’è cavata, ma saranno necessari mesi di riposo per riprendersi dall’intervento.