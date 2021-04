Ubriaco fradicio ruba dispenser di igienizzante in stazione e lo distrugge

UDINE - Sembrava un pomeriggio tranquillo, quello di mercoledì, finché un uomo completamente ubriaco ha dato in escandescenze in stazione delle corriere a Udine. Erano circa le 17 quando il soggetto, ubriaco fradicio, se l'è presa con il dispenser di igienizzante mani presente nella sala d’attesa. L’ha sradicato e, non contento, l’ha distrutto sbattendolo violentemente sulle corsie dei bus.

Non si è fermato qui: l'uomo ha preso a pugni gli anti incendio e ha cercato di non far parcheggiare i mezzi in arrivo.

Sul posto sono giunti i carabinieri, oltre che un’ambulanza, viste le condizioni dell’uomo che nel frattempo si era chiuso nei bagni della stazione.