Ubriaco alle 7.40 del mattino, tenta di sfuggire alla polizia

CONEGLIANO – Positivo all’alcoltest alle 7,40 del mattino. L’automobilista è stato pizzicato mercoledì mattina da una pattuglia della polizia stradale di Vittorio Veneto lungo la regionale 13, nel territorio del comune di Conegliano.

Quando i poliziotti hanno fatto cenno al conducente dell’auto di fermarsi, lui ha fatto tutt’altro, continuando a correre.

Per questo la pattuglia si è messa all’inseguimento, bloccando poco dopo l’auto. A questo punto il conducente è stato sottoposto all’alcoltest, risultando positivo, con un tasso di 1,10 g/l. Inoltre è stato trovato in possesso di poco meno di un grammo di marijuana.

Le due cose insieme, a cui si è aggiunto il tentativo di fuga, hanno comportato una sfilza di sanzioni. All’uomo è stata ritirata la patente, che potrebbe essere sospesa per non meno di sei mesi, c’è stata la decurtazione di 13 punti, è stato sanzionato per essere fuggito, denunciato per guida in stato d’ebbrezza ed infine è stato segnalato alla Prefettura di Treviso in quanto detentore di sostanza stupefacente per uso personale.