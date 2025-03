Ubriaco aggredisce la compagna e i Carabinieri: arrestato

AVIANO (PORDENONE) – I Carabinieri di Aviano hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne dominicano, già noto per reati contro la persona, dopo aver picchiato la compagna e aggredito i militari intervenuti per fermarlo. La richiesta di aiuto è partita da una vicina di casa, che ha accolto la donna in fuga dopo una scenata di gelosia sfociata in violenza. Il 36enne l’avrebbe colpita ripetutamente alla testa e al volto, costringendola a scappare.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo si trovava ancora nei pressi dell’abitazione, in evidente stato di ubriachezza, e continuava a inveire contro la compagna, che stava per essere trasportata in ospedale. Quando i militari si sono frapposti tra i due, il 36enne si è scagliato contro di loro, costringendoli a immobilizzarlo. Il Sostituto Procuratore ha disposto il trasferimento in carcere a Pordenone. Oltre all’arresto, l’uomo è stato sanzionato per ubriachezza molesta. La compagna, visitata all’Ospedale di Pordenone, ha riportato lesioni con prognosi di 10 giorni. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per il 36enne l’obbligo di firma presso i Carabinieri di Sacile, dove risiede.