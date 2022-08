Ubriaca in A23 centra auto e fugge

UDINE - Una donna, che aveva un tasso alcolico 5 volte oltre la soglia consentita, ha investito un veicolo fermo sulla destra per un'avaria, lungo la A23, ed è fuggita rischiando anche di investire l'automobilista fermo.



L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio tra Udine Nord e Gemona, in direzione Tarvisio, ma è stato reso noto soltanto oggi precisando che la conducente, invece di fermarsi, è fuggita ma è stata rintracciata poco dopo, dalla Polizia Stradale di Amaro (Udine), nell'area di parcheggio "Rio Gelato", sempre sulla A23, a pochi chilometri di distanza, mentre cercava di confondersi con gli altri utenti posteggiati.



La automobilista è stata segnalata all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, le è stata sospesa la patente di guida per almeno un anno e sequestrato amministrativamente il veicolo ai fini del successivo provvedimento di confisca.

Infine, la donna è stata sanzionata per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente.