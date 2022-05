U2 a Kiev: Bono e The Edge si esibiscono in metropolitana per un concerto a sorpresa

UCRAINA - Bono, il frontman degli U2, ieri si è esibito nella metropolitana Kreshchatik di Kiev accompagnato dal chitarrista The Edge. Insieme a un gruppo di soldati la rockstar irlandese ha intonato tra gli altri brani "Stand by me", trasformandola in "Stand for Ukraine".



"Il presidente Zelensky ci ha invitato a esibirci a Kiev come gesto di solidarietà al popolo ucraino ed è quello che siamo venuti a fare", spiegano Bono e The Edge con un tweet pubblicato sul profilo degli U2.

IL VIDEO

(Credit, Odesa Film Studio)