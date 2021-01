Twitter ha bannato Trump: "Sospeso per sempre"

USA - Twitter "sospende definitivamente" l'account di Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti è stato bannato. "Dopo un’attenta revisione dei tweet di @realdonaldtrump e del contesto relativo ad essi, abbiamo sospeso l’account in modo permanente a causa del rischio di ulteriori incitamenti alla violenza", fa sapere Twitter. “Nell’ambito dei terribili eventi di questa settimana, mercoledì abbiamo chiarito che ulteriori violazioni delle regole di Twitter avrebbero potuto portare a questo provvedimento", ha reso noto la società. Il profilo di Trump è sparito e con l'account sono evaporati gli oltre 88 milioni di follower.

Il cartellino rosso è arrivato due giorni dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio. Dopo l'irruzione compiuta da suoi sostenitori, Trump è finito nel mirino di Twitter che ha comminato una sospensione di 12 ore chiedendo la cancellazione di 3 tweet: uno critico nei confronti del vicepresidente Mike Pence, reo di non aver mostrato il coraggio necessario per fermare la certificazione dell'elezione di Joe Biden a presidente, e altri due (un video e un cinguettio testuale) inviati per invitare alla calma -senza però una vera condanna delle violenze- i protagonisti dell'assalto a Capitol Hill.

Dopo lo stop temporaneo, Trump ha ripreso ad utilizzare il megafono virtuale pubblicando un video e altri messaggi. "I 75 milioni di grandi patrioti americani che hanno votato me avranno un'enorme voce in capitolo in futuro. Non ci sarà mancanza di rispetto nei loro confronti, non saranno trattati in maniera iniqua in nessun modo o forma", ha scritto Trump ripresentandosi dopo la sospensione. Quindi, ha annunciato la propria assenza alla cerimonia di insediamento di Biden, in programma il 20 gennaio: "Per tutti coloro che lo hanno chiesto, non andrò all'Inaugurazione il 20 gennaio".

Ora, dopo una revisione dei tweet presidenziali, è arrivata l'espulsione da Twitter per @realdonaldtrump. In teoria, il 45esimo presidente è ancora presente sul social con il profilo istituzionale @Potus, ma il 'President Trump' -che pure ha 33 milioni di follower- si limita sostanzialmente a retwittare messaggi dell'account della Casa Bianca. Il provvedimento adottato da Twitter segue di circa 24 ore quello adottato da Mark Zuckerberg, che ha cacciato Trump da Facebook e Instagram "a tempo indeterminato e per almeno le prossime due settimane fino al completamento della transizione pacifica del potere".