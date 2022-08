Tweet su Salman Rushdie, JK Rowling minacciata: "Sei la prossima"

MONDO - Pesanti minacce a JK Rowling, l'autrice della serie fantasy su "Harry Potter", per aver condannato l'attacco al collega scrittore angloindiano Salman Rushdie. La scrittrice aveva condiviso un tweet in cui esprimeva orrore per l'attentato alla vita del 75enne collega. "Notizie orribili. Mi sento molto male in questo momento. Auspico che stia bene", aveva postato.



Un utente ha commentato questo post, dicendo "Non preoccuparti, sei la prossima", dopo aver definito Matar - il responsabile dell'aggressione - come un "combattente sciita rivoluzionario". Rowling ha condiviso lo screenshot del commento e ha chiesto a Twitter di prenderne atto. "Qualche possibilità di aiuto?", ha scritto, per poi precisare successivamente che la polizia è stata coinvolta nella vicenda.