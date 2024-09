Al Centro Commerciale Panorama di Villorba si “scaldano i motori” con l’evento “Tutti in pista!”: sabato 14 e domenica 15 settembre dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 la galleria si trasforma in un emozionante “circuito virtuale”, dove bambini (dai 9 anni) e adulti potranno scoprire il Sim Racing, unica disciplina di eSport riconosciuta dal CONI che permette di vivere l’emozionante esperienza di simulazione di guida a bordo di una monoposto dell’inizio degli anni 2000 a grandezza naturale. Non mancheranno due postazioni su misura per i più piccoli (fino a 9 anni) e per gli adulti ci sarà anche una postazione di virtual cycling, disciplina UCI a livello mondiale.

L’appuntamento, realizzato grazie alla collaborazione di GRID12, permette di avvicinarsi al mondo dell’eSport, ovvero delle competizioni di videogiochi a livello professionistico, e comprendere anche quali benefici possano generare: tra questi l’allenamento della memoria muscolare e la coordinazione oculo-manuale, l’apprendimento del rapporto causa – effetto e il rispetto delle regole del gioco.

Ogni partecipante alla simulazione sarà accompagnato e seguìto durante l’intera esperienza da un assistente professionista, così da assaporare a pieno le emozioni della guida virtuale, e a fine “corsa” per i bambini non mancherà l’attestato di “pilota virtuale provetto”.

GRID12, è una realtà nata nel 2010 a Breda di Piave, Treviso, e attraverso l’organizzazione di eventi con l’utilizzo di monoposto intere (non giocattolo) si pone gli obiettivi far conoscere la cultura dell’eSport e di sviluppare il benessere del videogiocatore creando una rete di aggregazione e confronto. Senza dimenticare la sensibilizzazione su un tema fondamentale come quello della sicurezza stradale: al Centro Commerciale Panorama di Villorba sono in programma due momenti di approfondimento sabato 14 settembre alle 17.30 e domenica 15 alle 11.00.

“Abbiamo voluto accompagnare il rientro a scuola (e al lavoro) - spiega Monica Milani, direttrice della galleria del Centro Commerciale Panorama di Villorba – con proposte capaci di divertire ma anche di insegnare qualcosa di utile: questo avverrà con “Tutti in pista!” il prossimo weekend ma anche con il laboratorio “I colori dell’orto” il fine settimana successivo”.

L’appuntamento successivo . Il Centro Commerciale Panorama di Villorba promuove un secondo appuntamento, “I colori dell’orto”, sabato 21 settembre dalle 16.00 alle 19.00. L’associazione trevigiana Arzy Ca’, supporter dell’International Year of Fruits and Vegetables promosso da FAO nel 2021 per raccontare il rispetto della Biodiversità, della Natura e del Territorio, coinvolgerà bambine e bambini (dai 3 anni) in un laboratorio che permetterà loro di sperimentare l’estrazione dei coloranti dagli scarti di frutta e verdura (forniti dall’ipermercato) e ottenere una brillante e profumata tavolozza di acquerelli, con i quali realizzare poi variopinte opere d’arte.

La partecipazione alle due iniziative è libera e gratuita.

Info: sul sito https://www.centrocommercialepanoramavillorba.it/