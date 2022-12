Tutti i monaci positivi al test antidroga: chiuso tempio buddista

THAILANDIA - Un piccolo tempio buddista di Bung Sam Phan, nella provincia di Phetchabun, in Thailandia, è stato chiuso dopo che i tre monaci e l’abate sono risultatati positivi al test antidroga. I risultati delle analisi hanno fatto emergere che i religiosi assumevano metanfetamine. Gli abitanti del villaggio, come riporta la stampa locale e internazionale, ora sono preoccupati perché senza un tempio non possono assolvere i loro obblighi religiosi. Presto comunque arriveranno altri monaci, per consentire ai cittadini di recarsi al tempio.

I monaci e l’abate, risultati positivi alle metanfetamine, sono stati mandati in una clinica specializzata. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, la Thailandia è un paese in cui transitano molte pillole di metanfetamina che vengono vendute per la strafa a circa 50 centesimi l’una, diventando quindi accessibili a molti.