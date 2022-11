Tutti in mischia per il midollo osseo

MOGLIANO - Quasi 1000 euro per continuare a sensibilizzare i giovani alla donazione del midollo e per trovare tanti match importanti e vitali quanto quello per Vittoria. E’ il dono che il Mogliano Rugby ha fatto ieri sera ad Admo Veneto, l’associazione donatori di midollo osseo della Regione, con un assegno, frutto della generosità di tanti amici, moglianesi e sponsor che hanno voluto fare la loro per aiutare questa causa di vita. Ieri sera ( mercoledì 2 novembre) nella club house del società rugbistica una cena solidale per Admo organizzata dall’Under 100 del Mogliano Rugby.

Presente anche l’amministrazione comunale con il sindaco Davide Bortolato, il vice sindaco e l’assessore allo sport, oltre alla Presidente di Admo Veneto Mara Rosolen ed alcuni volontari dell’associazione. Il presidente dell’Under 100 Renzo Tozzato ha ricordato, in apertura di cena, l’impegno di tutta la società per Vittoria , piccola di soli cinque mesi, affetta da una malattia rara, la Malattia di Krabbel, che necessita di un trapianto urgente di midollo. Suo papà Nicola Toniolo, è un giocatore della Benacense, ma è di Mogliano e qui ha giocato e coltivato i valori di questo sport, fin da piccolo. E’ così che il nonno di Vittoria ha chiesto sostegno, parola cardine del rugby, a tanti amici e giocatori, che hanno fatto subito squadra attorno alla famiglia e hanno organizzato in più occasioni momenti di sensibilizzazione per far entrare più persone nel registro dei donatori, magari compatibili con Vittoria o comunque per tante altre persone in attesa di un midollo per vivere, Prima a maggio una partita allo stadio Maurizio Quaggia tra Mogliano Rugby e Rugby Benacense, dove ben 80 persone hanno sottoscritto la promessa di entrare nel registro dei donatori con un semplice esame del sangue o tampone salivare, per diventare il match per qualcuno. March che ad oggi si attesa ancora su 1 a 100 mila. Prima ancora una raccolta fondi per sostenere l’associazione e la sua opera di sensibilizzazione nei giovani il 25 aprile in piazza a Mogliano. In concomitanza del mercatino dell’antiquariato e dei festeggiamenti per la ricorrenza del 25 Aprile infatti l’Under100 Rugby Mogliano, ha chiesto un’offerta libera “in cambio di porchetta, formaggio e la classica “ombra”.

Una prassi per l’associazione di old del rugby, da sempre attiva nel sociale oltre che nel gioco e nel terzo tempo. Tra di loro c’è infatti anche il nonno della piccola Vittoria, e la giovane zia, Milena, già volontaria Admo, che si è spesa per organizzare assieme ai rugbisti i due eventi. Importante il messaggio che è passato nel corso della serata, il sostegno e la sensibilizzazione, per vincere battaglie come quella che sta combattendo la piccola Vittoria e la sua famiglia. Particolarmente colpito dal messaggio e dalle parole della Presidente di Admo anche il primo cittadino di Mogliano Veneto che ha promesso un intervento dall’alto per aiutare l’associazione a sensibilizzare i più giovani, dai 18 ai 35 anni, questo il target che può tipizzarsi ed entrare nel registro dei donatori e dare una speranza di vita, con un piccolo gesto, a tante persone, anche Vittoria. Perché il match è per tutti ed è un gesto di responsabilità e di impegno che i giovani possono fare, una possibilità che è come “poter votare o guidare la macchina arrivati i 18 anni” queste le parole del sindaco Davide Bortolato.