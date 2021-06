Tutti gli appuntamenti di AsoloLibri

ASOLO - Ritorna, attesa, AsoloLibri, giunta quest'anno alla sua XVIII edizione, dopo lo stop dello scoro anno. Un evento aspettato con trepidazione e molto partecipato anche in termini di pubblico, che ha sempre premiato la qualità della proposta della Libreria Massaro di Castelfranco Veneto. Anche per l'edizione 2021 si mantiene la tradizionale formula in cui gli autori dialogano con alcuni istituti scolastici della provincia di Trevisto, mentre cambia la location che quest'anno è il cortile interno del Castello della regina Cornaro (e in caso di mal tempo, il Teatro Duse).

Ad inaugurare la rassegna, sono stati ieri i ragazzi dell'Istituto dell'Istituto Cavanis di Possagno e la musica dei ragazzi dell'Istituto comprensivo di Asolo, che è anche istituto musicale. "Non er era cossì scontato che si riuscisse a partire" sottolinea Giovanni Massaro "e la presenza dei ragazzi, che ringrazio, è quest'anno particolarmente importante, dopo tutto quello che hanno vissuto, ma sopratutto perché hanno detto di sì in un momento in cui sono impegnati con gli esami e hanno avuto poco tempo per leggere i libri. Non posso che ringraziarli." .

Stasera, Marco Balestracci, presenta con i ragazzi dell'Istituto Filippin di Paderno del Grappa il suo libro "Giocare con il fuoco", ed. Mattioli 1885: un punto di vista decisamente originale, da cui guardare attraverso il gioco del calcio, la guerra. Il racconto del campionato di calcio "perduto", quello del 1944, diventa un modo per raccontare il fronte che avanza e che "toglie" uomini alla squadra e alla vita ordinaria e parlare della Resistenza e del post resistenza. L'autore, 55 anni, nato in svizzera, da sempre vive a Castelfranco

Non ha invece bisogno di presentazioni il padovano Massimo Carlotto, che domani parla del suo "E verrà un altro inverno", ed. Rizzoli dialogando con i ragazzi dell'Istituto ISISS G. Verdi di Valdobbiadene. Nel segno della fatalità, l'autore sovverte la logica del poliziesco, mostrando senza reticenze, la ferocia inconfessabile della "brava gente" e inchiodandoci all’enigma che nessuna investigazione può risolvere: il mistero di chi siamo davvero. Il genere poliziesco diventa lo strumento per indagare la complessità delle relazioni umane. L'appuntamento è sempre nel cortile interno nel Castello della Regina Cornaro, ma alle 17.30.

Domenica 06 è invece la volta di Enrico Galiano con "Dormi stanotte sul mio cuore", ed. Garzanti, un romanzo di formazione che invita a lottare per ciò in cui si crede; Silvia Avallone con "Un'amicizia", ed. Rizzoli e Matteo Righetto con "I prati dopo di noi", ed. Feltrinelli. Gli autori dialogheranno rispettivamente con il Liceo Da Vinci di Treviso, il Liceo Angela Veronese di Montebelluna e l'Istituto ISISS G. Verdi di Valdobbiadene alle ore 11.00, 16.00 e 18.00, sempre nel cortile all'interno del Castello della regina Cornaro.

L'ingresso a tutti gli incontri è gratuito con prenotazione consigliata, info 0423.497998 (libreria Massaro) oppure allo 0423.951317 (biblioteca)