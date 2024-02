Tutti gli Alì e Alìper chiuderanno domani alle 14 per lutto

PADOVA - Domani tutti i supermercati Alì e Alìper chiuderanno alle ore 14 in segno di lutto per la scomparsa del fondatore Francesco Canella. I funerali avranno luogo alle ore 15 nella Basilica di Santa Giustina. Seguirà la sepoltura in forma privata nella Cappella di Famiglia. E' possibile recarsi in visita alla camera ardente nella Casa Funeraria Santinello FH in via Turazza, 23 - Padova: oggi dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00; domani dalle ore 9.00 alle 12.30. Per chi volesse rendergli omaggio, è stata attivata una raccolta fondi per Medici con l'Africa Cuamm.

