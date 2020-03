Tutti in fila per le mascherine della Regione

TREVISO - La prima giornata di distribuzione delle mascherine della regione a Treviso si è svolta senza particolari intoppi e con ordine.



Nelle quattro piazze del centro storico di Treviso questa mattina, dalle 9 alle 12, la protezione civile ha iniziato la distribuzione ai cittadini, in fila indiana e ad un metro di distanza, delle mascherine “made in Veneto”. Una per ogni nucleo famigliare.

Distribuzione piazza Duomo

Nel pomeriggio è proseguita nei quartieri, negli 11 punti di distribuzione individuati dal Comune e presidiati da protezione civile, alpini e polizia locale. Qui i cittadini hanno ritirato la mascherina direttamente con l’auto, senza scendere.

“La distribuzione delle mascherine - ha detto il sindaco Mario Conte - si è svolta con ordine e velocità nei vari check point dislocati nei quartieri. Ringrazio i cittadini per la collaborazione”.



Domani, mercoledì 25 marzo, si riparte dalle 9 alle 12 in centro storico nei 4 punti raggiungibili a piedi e sono: di fronte alle farmacie di piazza Duomo; piazzale Burchiellati; piazza Santa Maria Maggiore e in piazza Vittoria davanti Poste Centrali.



Nei quartieri il ritiro in auto è dalle 14 alle 20 con le seguenti modalità: Dalle 14 alle 16 per chi ha il cognome dalla lettera A alla G; Dalle 16 alle 18 per i cognomi dalla lettera H alla lettera P e dalle 18 alle 20 per chi ha il cognome dalla lettera Q alla lettera Z.



I punti di consegna sono: l’area del mercato ortofrutticolo, lo stadio Monigo, San Pelaio in via Gramsci; l’area parcheggio del Sant’Artemio, alle piscine di Selvana, prato della Fiera, a Sant’Antonino in via famiglia Alberghetti, al cimitero di San Lazzaro, a Santa Maria del Sile davanti alle scuole Mantegna, in area Dogana e a San Bartolomeo in strada San Bartolomeo. E’ necessario recarsi al punto di consegna più vicino alla propria abitazione.