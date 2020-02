Tutti al cinema con tre euro, da martedì 3 marzo nelle sale della Marca

TREVISO - Tornano nelle sale cinematografiche della Marca i film a 3 euro. A partire da martedì 3 marzo riprendono proiezioni promosse dalla regione Veneto per il cinema di qualità con “La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”.



Dal 3 al 24 marzo, e poi nei mesi di maggio e novembre, 5 sale aderenti delle provincia di Treviso proporranno proporranno al pubblico nuovi titoli cinematografici al costo ridotto di tre euro, in modo da invogliare sperimentare la visione di opere, magari percepite come difficili o troppo di nicchia, ma che si rivelano poi di grande impatto emotivo ed emozionale.



“Promuovere la cultura cinematografica e il cinema d’autore e valorizzare le sale del Veneto in quanto importanti presidi di aggregazione sul territorio”. Sono questi gli obbiettivi che, anche nel 2020, fanno da guida al progetto pluriennale di successo organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.



A Treviso l’appuntamento è, in città, al Multisala Corso e al Multisala Edera, mentre, in provincia, al Multisala Manzoni di Paese, al Cinema Cristallo di Oderzo e al Multisala Verdi di Vittorio Veneto. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.