Tutela del patrimonio culturale: nel 2024 i carabinieri hanno recuperato 1.023 beni

VENEZIA - Nell’anno 2024 i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia, in strutturale collaborazione con le Soprintendenze A.B.A.P. di Padova, Venezia e Verona, con l’U.M.S.T. - Soprintendenza per i beni e le attività culturali di Trento, con la Soprintendenza Provinciale ai bb.cc. di Bolzano, con la Direzione regionale Musei nazionali e con gli altri organi periferici del Mi.C., hanno recuperato 1.023 beni d’interesse culturale, per un valore complessivo stimato in euro 1.050.066. L’attività di contrasto ai reati di settore ha altresì portato al sequestro di 42 beni contraffatti (di cui 38 di arte contemporanea e 4 in ambito antiquariale), per un valore stimato di euro 111.000.000, quando immessi in vendita come autentici. Questo è il risultato complessivo dell’attività di recupero del Nucleo Carabinieri T.P.C. di Venezia, istituito nel 1995 per garantire un’azione diretta dell’Arma sul patrimonio culturale del Veneto, del Trentino – Alto Adige e del Friuli – Venezia Giulia.



L'attività operativa del Nucleo CC TPC di Venezia, che attualmente ha competenza sul Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, ha portato inoltre per l’anno 2024 alla denuncia di 111 persone per reati contro il patrimonio culturale, in significativo aumento rispetto all’attività repressiva dell’anno precedente (81 persone). In particolare, a distanza di poco più di due anni dall’entrata in vigore della Legge n. 22 del 22 marzo 2022, che con l’inserimento nel Codice Penale di 17 nuovi articoli (dal 518 bis al 518 undevicies) ha apportato un severo inasprimento delle pene per i reati in danno del patrimonio culturale, si registrano importanti segnali positivi, come si evince dall’analisi comparativa dei dati rispetto al 2023, che evidenzia un aumento del numero di persone denunciate per:

- danneggiamento di beni culturali (da 9 a 18);

- reati in danno del patrimonio paesaggistico (da 47 a 51);

- contraffazione di opere d’arte (da 2 a 15). Anche l’attività preventiva ha visto un significativo incremento rispetto all’anno 2023, con l’aumento:

- dei controlli a siti e aree archeologiche (da 109 a 139), alle aree sottoposte a vincoli monumentali e/o paesaggistici (da 354 a 435);

- delle verifiche presso gli esercizi commerciali di settore (da 60 a 71), a fiere e mercati antiquariali (da 16 a 23).

La conclusione di alcune indagini ha permesso la consegna di beni d’interesse culturale ad enti pubblici, ecclesiastici e privati, che ne erano stati privati da azioni delittuose, di cui si enumerano, di seguito, le più rilevanti.



Il 25 gennaio 2024 sono state consegnate, al Museo Archeologico Nazionale di Adria (RO), 14 pregiate ceramiche archeologiche. I reperti sono rappresentativi di diverse classi ceramiche riferibili a corredi funerari, e coprono un arco temporale che va dal VII al IV sec. a.C. Si distinguono un primo nucleo più numeroso esemplificativo della produzione dell’Etruria, uno più piccolo di produzione apula, daunia, messapica. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Trieste, sono state avviate nel settembre 2021, su segnalazione di uno studioso veneziano, quando i beni venivano posti in vendita nel triestino da un esercizio commerciale di settore. Sono state svolte perquisizioni locali e sequestri nelle province di Trieste e Bolzano. In particolare, gli accertamenti condotti hanno permesso di appurare che i reperti archeologici in questione, oggetto di varie alienazioni che hanno interessato anche l’estero, non erano all’origine accompagnati dalla necessaria documentazione attestante la legittima proprietà. Oltre al recupero dei beni descritti, le indagini hanno portato alla denuncia di 4 persone per ricettazione di beni culturali.