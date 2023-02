Tutela animali, è scomparsa l'avvocato penalista Maria Caburazzi

MESTRE - “Era una vera guerriera, al servizio dei più deboli e soprattutto degli animali indifesi vittime dei soprusi. Il grande amore per queste creature ha guidato la sua professionalità in battaglie legali vincenti”. Così il consigliere regionale del PD Veneto, Andrea Zanoni, ricorda l’avvocato penalista Maria Caburazzi, professioinista con studio a Mestre, presidente dell’ENPA per quasi un ventennio e che “fin dagli anni ’90 ha difeso, anche a titolo gratuito, i diritti degli animali: grazie a lei abbiamo ottenuto sentenze di condanna esemplari, anche di Cassazione, che hanno fatto storia. Solo per citarne una, l’eliminazione della barbara pratica che aveva per vittime gli zimbelli vivi, uccelli da richiamo legati a fili per farli svolazzare e richiamare i loro simili a tiro di fucile”.

L’esponente ambientalista dem la ricorda come “un faro, una maestra di giurisprudenza dalla quale da giovane ho imparato moltissimo, soprattutto in merito alle procedure giudiziarie dei TAR e dei tribunali penali. Nel corso di 30 anni di conoscenza, abbiamo trascorso centinaia di giorni assieme, soprattutto nelle aule dei tribunali in processi contro bracconieri, cacciatori, persone che avevano seviziato animali di tutti i tipi. Con la sua scomparsa si chiude un'epoca”. “Con Maria ho partecipato a più di 150 processi per reati contro gli animali, io come teste dell’accusa in veste di guardia volontaria, lei come avvocato della parte civile di molte associazioni.

Aveva istruito al TAR diversi ricorsi contro i calendari venatori, in rappresentanza di ENPA, LAC, LAV, WWF, Legambiente ottenendo importanti vittorie. E poi da ricordare le tante sentenze del TAR ottenute, che hanno bloccato la caccia ai migratori e ai cuccioli di cervo. E ancora memorabili sono state le manifestazioni a Palazzo Ferro fini contro la caccia in deroga a fringuelli e pispole, l'uccellagione nei roccoli, la caccia al lupo e all'orso. In rappresentanza di ENPA e LAC era costantemente presente in Consiglio regionale in occasione delle audizioni delle commissioni dedicate alla legge sulla caccia, a quella sugli animali d’affezione e al Piano faunistico-venatorio”. “Ricordo - conclude Zanoni - quando mi veniva a trovare a casa: gli si riempiva il cuore nel vedere nel mio giardino le cassette-nido, le mangiatoie d'inverno, le centinaia di uccellini che girovagavano per venire a nutrirsi. Genuina, brava, diretta, un'amica vera. Già mi manchi. Vola alto, Maria, insieme ai tuoi cari pennuti per i quali avevi una passione senza misura come me”.