Turisti veneti imbavagliati e rapinati nel pomeriggio nel loro trullo in Puglia

BRINDISI - Due turisti veneti sono stati rapinati da alcuni malviventi mentre si trovavano presso il trullo di loro proprietà a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Erano circa le 16.30 di mercoledì quando alcuni uomini incappucciati hanno fatto irruzione nel trullo. I due turisti sono stati imbavagliati e legati, mentre i delinquenti si sono fatti consegnare denaro, orologi e gioielli, per poi dileguarsi. I proprietari del trullo sono poi riusciti a liberarsi e hanno chiamato i Carabinieri. Le vittime della rapina , sotto choc, non sono comunque rimaste ferite. I malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i militari dell'Arma della compagnia di San Vito dei Normanni.