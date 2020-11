I turisti si fermano sotto il cartello per fare foto "osè", il villaggio Fucking cambia nome in Fugging

Attirava troppi turisti. Per questo il villaggio austriaco Fucking ha cambiato il suo nome in Fugging. Non era un turismo ben accetto: in tanti si fermavano sotto il cartello a scattarsi foto in pose alquanto spinte, a tema con il nome. E i 100 residenti non ne potevano più.

Così, unite le forze, dopo varie richieste sono riusciti ad ottenere il cambio di nome. Per il passaggio effettivo a Fugging, però, ci vorrà un po’ di tempo. Il cartello, come riporta la stampa austriaca, sarà cambiato a inizio gennaio.

Comunque in questo mese di stallo - causa pandemia - non saranno di certo in tanti ad andare a scattarsi selfie sotto quell’ “interessantissimo” Fucking.