Turisti rapinati in treno, due arresti

RAVENNA - Due turisti reggiani di 20 anni di ritorno da Cervia, sul litorale ravennate, sono stati rapinati sul treno da due cittadini magrebini di 46 e 47 anni domiciliati a Monza e a Rovigo e arrestati poco dopo dalla polizia salita alla stazione di Ravenna. Il fatto, come riportato dai due quotidiani locali, è accaduto mercoledì mattina in un momento nel quale il convoglio era quasi vuoto. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, i due magrebini - entrambi con precedenti e disoccupati - si sono avvicinati ai due giovani in viaggio verso Reggio Emilia e hanno chiesto loro di spostare uno zainetto per sedersi lì accanto nonostante il vagone fosse vuoto.

Poi hanno iniziato con velate minacce e spinte fino a impossessarsi di una collanina ed allontanarsi. Ma i rapinati hanno chiamato la Questura allo stesso tempo seguendo i due malviventi per potere fornire informazioni utili agli inquirenti. Gli agenti di una Volante sono così riusciti a salire alla stazione di Ravenna e a bloccare i sospettati. Ieri mattina per i due, dopo la convalida dei rispettivi arresti per rapina aggravata, il Tribunale della città romagnola ha disposto la custodia cautelare in carcere così come chiesto dalla Procura. Sul 46enne peraltro è scattato l'aggravamento di una misura precedente per altri fatti: sarebbe cioè rimasto comunque in carcere.