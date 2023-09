Turisti mangiano in tre ristoranti diversi e scappano senza pagare il conto

GRECIA - Coppia di turisti in vacanza mangia in tre ristoranti diversi e va via senza pagare. E’ successo a Creta. I due turisti inglesi hanno messo in atto la stessa scusa e per tre volte sono riusciti a sedersi, ordinare e consumare quello che avevano ordinato, per poi lamentarsi dei piatti con delle scuse e andarsene senza pagare il conto.



Ma il titolare di uno dei tre locali dell'isola, in cui i due non hanno pagato, ha deciso di di vendicarsi, pubblicando la foto della coppia su un gruppo Facebook dell’isola, spiegando quello che gli era accaduto e mettendo in guardia gli altri ristoratori. “Tenete d'occhio questa coppia. Dopo aver finito il pasto, si rifiutano di pagare il conto. Siamo il terzo ristorante con il quale utilizzano questa tecnica”, scrive nel post su Facebook che ha raccolto centinaia di critiche e indignazioni contro la coppia.

Foto d'archivio