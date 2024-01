Turista trova un diamante di 7,46 carati in un parco naturale: “E’ un sogno”

Quando Julien, turista francese, ha programmato il suo viaggio negli Stati Uniti per assistere al lancio del razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance a Cape Canaveral, in Florida, non avrebbe mai immaginato che la sua vita avrebbe preso una svolta straordinaria.



Dopo l'emozionante spettacolo del decollo, l’uomo ha deciso di esplorare il Crater of Diamonds State Park in Arkansas, nella contea di Pike in Arkansas, attratto dalla possibilità di cercare ori o diamanti. Equipaggiato con un kit basilare, ha iniziato la sua ricerca senza aspettarsi troppo. Ma, ad un certo punto, il suo attrezzo ha improvvisamente iniziato a suonare, rivelando la presenza di un diamante marrone circolare da 7,46 carati sepolto nella sabbia.



La notizia, riportata da La Vanguardia, suggerisce che la pietra preziosa potrebbe avere un valore incalcolabile, rendendo Julien potenzialmente un milionario. Tuttavia, il turista francese ha dichiarato di non avere intenzione di venderlo; al contrario, desidera tagliare il diamante e dividerlo con la moglie e la figlia. Il Crater of Diamond State Park offre un'area chiamata "Diamond Search Area," dove i visitatori possono cercare pietre preziose. Anche se non tutte le gemme trovate hanno un grande valore, Julien Navas ha vissuto un'esperienza unica che ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi.

Foto dalla pagina Facebook Arkansas State Parks