Turista stroncata da un malore mentre era in acqua

GRADO - Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in tragedia una turista austriaca di 72 anni ha perso la vita a Grado, nella zona di Città Giardino. L'incidente è avvenuto il pomeriggio di mercoledì, 13 settembre 2023, intorno alle 17.30, quando la donna si trovava in mare a pochi metri dalla riva. Nonostante le condizioni apparentemente tranquille del mare e la bassa profondità dell'acqua nel punto in cui la donna è stata ritrovata, che non superava i 50 centimetri, la tragica scoperta è stata fatta da bagnanti presenti nelle vicinanze. Il corpo inerte della turista è stato notato, e subito sono stati allertati i soccorsi.

Gli uomini della Capitaneria di Porto e il personale sanitario sono giunti rapidamente sulla scena, ma ogni sforzo di rianimazione è stato purtroppo inutile. I soccorritori, con grande dispiacere, hanno dovuto constatare il decesso della turista austriaca. Nella zona è atterrato anche un elicottero di soccorso, che ha effettuato un rapido sopralluogo prima di rientrare alla base. Sembra che la turista possa essere stata vittima di un malore improvviso che l'ha colpita mentre si trovava in acqua, facendole perdere i sensi e causandone il tragico decesso.