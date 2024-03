Turista spagnola violentata da sette uomini in India

Una coppia di motociclisti spagnoli, Fernanda e Vincente, ha vissuto un'esperienza terribile in India, dove sono stati aggrediti da sette uomini. Gli aggressori dopo averli rapinati hanno violentato la donna in presenza del marito. Le immagini diffuse successivamente dagli stessi turisti attraverso i coial mostrano la coppia gravemente ferita, evidenziando le torture subite durante l'attacco.

Fernanda e Vincente, noti per il loro viaggio in moto intorno al mondo con oltre centomila follower su Instagram, hanno scelto l'India come tappa del loro percorso. Purtroppo, durante una sosta a Dumka, nello stato di Jharkhand, la tranquillità della loro tenda è stata interrotta dall'irruzione dei sette aggressori.

Vincente ha raccontato di essere stato minacciato con un coltello mentre sua moglie subiva violenza. L'orrore dell'evento è stato documentato in un video condiviso online che ha generato una forte reazione da parte del pubblico, con oltre 500.000 visualizzazioni e numerosi messaggi di solidarietà.

Questo tragico episodio mette in luce la vulnerabilità dei turisti stranieri in alcune aree dell'India e solleva interrogativi sulla sicurezza dei viaggiatori nel paese. La diffusione del video ha portato alla luce anche altre testimonianze negative riguardanti esperienze simili vissute da turisti stranieri in India.

