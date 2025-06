Turista salvata a Bibione Pineda dopo malore in mare

BIBIONE (VENEZIA) - Una giornata di vacanza a Bibione Pineda si è trasformata in attimi di paura per una turista tedesca di circa 65 anni, colta da un improvviso malore mentre si trovava in acqua nel tratto di mare antistante la località.



Erano da poco passate le 15:30 quando la donna, entrata per un bagno, ha iniziato a sentirsi male, attirando subito l’attenzione dei bagnini della Bibione Mare. I soccorritori si sono tuffati prontamente per raggiungerla e riportarla a riva in sicurezza.



Una volta sulla spiaggia, i bagnini hanno avviato le manovre di rianimazione, fondamentali per far riprendere la turista in pochi minuti. Fortunatamente non è stato necessario l’uso del defibrillatore, segno della rapidità e efficacia dell’intervento.



Per precauzione, è stato allertato anche il servizio di elisoccorso 118, che è decollato da Treviso e ha effettuato un atterraggio con manovra di verricello vicino alla spiaggia. Gli operatori sanitari hanno effettuato le prime valutazioni cliniche sul posto, quindi la donna è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le condizioni della turista non destano particolari preoccupazioni, grazie alla prontezza dei soccorsi e alla collaborazione tra bagnini e servizi di emergenza.