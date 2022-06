Turista salva un bambino che stava annegando in mare, poi muore

VERONA - Un turista di 82 anni di Nogara, Bruno Padovani, nel Veronese, è morto sulla spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina, dopo aver portato in salvo uno dei 4 bambini tra 8 e 10 anni che stavano rischiando di annegare.



L’uomo si è lanciato in mare una volta che ha visto i bambini in difficoltà e ha contribuito a salvarne uno appunto, ma per il grande sforzo fisico poi il suo corpo non ha retto. Ha perso i sensi in acqua. È stato tirato fuori dall’acqua dalle altre persone intervenute che hanno cercato di rianimarlo inutilmente. A nulla sono valsi i successivi tentativi di rianimarlo di tutte le forze di pronto intervento e di pronto soccorso.



Tutto questo – come riporta l’Ansa – è accaduto dopo le 18.30 di ieri 27 giugno quando i bimbi, appartenenti a una comitiva di origine magrebina, non appena arrivati in spiaggia sono corsi in acqua, nonostante onde, vento e bandiera rossa. In quel momento non era presente servizio di salvataggio, in quanto smonta alle 18.30.

I 4 bambini, tre femmine e un maschio, sono andati subito in affanno e hanno chiesto aiuto. Allora diverse persone tra cui l’anziano hanno dato l’allarme e si sono prodigati per soccorrerli, riuscendoci. Poi l’esito fatale.

"Ieri pomeriggio a Marina di Ravenna ci ha lasciati Bruno Padovani. È venuto a mancare dopo un gesto eroico nel salvataggio di quattro bimbi in difficoltà tra le onde del mare". Lo scrive su Facebook il Comune di Nogara (Verona) dove viveva l'82enne che ieri pomeriggio è morto nel Ravennate. Bruno, ricorda l'amministrazione, è stato consigliere e assessore al sociale del Comune di Nogara "mettendo sempre grande serietà e dedizione nel suo ruolo di amministratore pubblico.

Ci lascia con un grande gesto di altruismo a testimonianza di una vita vissuta al servizio degli altri". Il Comune "a nome di tutti i cittadini si stringe attorno ai famigliari in questo momento di cordoglio".