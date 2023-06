Turista passeggia al mare, si accascia a terra per un malore e muore

CAORLE - Si accascia sul bagnasciuga a causa di un malore. L'allarme è scattato alle 11:30 di questa mattina, giovedì 29 giugno a Porto Santa Margherita di Caorle. L'uomo, un novantenne turista austriaco, stava passeggiando quando ha avuto un mancamento ed è stramazzato al suolo. Immediato l'intervento da parte dei bagnini. Nel frattempo è stato allertato anche il 118. Da Caorle sono arrivati i sanitari mentre giunto l'elicottero da Treviso.

Purtroppo però per il bagnante non c'è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo. Altro intervento nel pomeriggio di oggi sempre a Caorle nella zona del lungomare Trieste. Un nonno di 73 anni ha visto i suoi nipoti in difficoltà in acqua e, senza pensarci due volte, si è tuffato in mare per aiutarli. Immediato anche l'arrivo dei bagnini che hanno portato a riva i due ragazzini; subito dopo hanno tratto in salvo anche il nonno che improvvisamente si è trovato in difficoltà. Anche in questo caso è giunto l'elisoccorso da Treviso. L'uomo successivamente è stato ricoverato in ospedale a Portogruaro con un codice di media gravità. Non è in pericolo.