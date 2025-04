Turista muore nell’incendio di una barca: gravissimo il compagno

UDINE - Una turista tedesca ha perso la vita e un uomo è rimasto gravemente ustionato nell’incendio che ha distrutto un’imbarcazione la notte tra martedì 22 e mercoledì 23 aprile a Palazzolo dello Stella (Udine). Il rogo è divampato attorno all’1.20 mentre i due si trovavano a bordo della barca, ormeggiata nel porto fluviale del paese.



L’uomo è riuscito a mettersi in salvo gettandosi in acqua, mentre la donna è rimasta intrappolata nel natante, che ha preso fuoco e successivamente è affondato. Il compagno, riportando gravi ustioni al collo e agli arti superiori, è stato intubato sul posto e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono critiche. Il trasferimento al centro grandi ustionati di Padova è stato impossibile a causa del maltempo.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lignano e Latisana, il personale sanitario con elimbulanza e i carabinieri. Le ricerche del corpo sono andate avanti fino a metà mattinata. Intorno alle 11, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il cadavere della donna, ritrovato all’interno del relitto.