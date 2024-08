Turista italiano in vacanza a Bali precipita e muore mentre si scatta un selfie

BALI - Un turista italiano di 49 anni è morto dopo essere precipitato da una scogliera mentre cercava di scattare un selfie con la fidanzata. L'incidente, come riporta il quotidiano online Jakarta Globe, è avvenuto vicino alle cascate di Vila Gajah Mas nella località di Banjar Baturiti Kelod.



Il turista, in compagnia della sua compagna, aveva lasciato il loro hotel attorno alle 10:45 del mattino per raggiungere la popolare meta turistica a piedi. Giunti alle cascate verso le 11:20, la coppia ha deciso di scattarsi un selfie con il suggestivo sfondo delle cascate. Tuttavia, il momento di gioia si è trasformato in tragedia quando la staccionata a cui si erano appoggiati ha ceduto improvvisamente.



Secondo quanto riferito dalla polizia locale, si sospetta che l'uomo sia morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 25 metri mentre la compagna che ha riportato solo lievi ferite è riuscita a salvarsi. E’ stata lei a risalire e chiedere aiuto. Il turista è stato prontamente trasportato all'ospedale di Tabanan, ma purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.