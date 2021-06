Turista cade dal quinto piano di un hotel a Venezia e muore

VENEZIA - Un turista è caduto dal quinto piano dell'Hotel Bauer a Venezia ed è morto. Il fatto è avvenuto pochi minuti fa in pieno centro storico, in uno degli alberghi più lussuosi della città. Non è chiaro, al momento, se si sia trattato di una disgrazia o di un gesto autolesionistico. Sul posto la Polizia.

La vittima, uno straniero di 22 anni, è precipitato dalla scala antincendio dell'hotel nel cortile interno. Nessuno si è reso subito conto dell'accaduto. Solo stamane, poco prima delle 9, è stato dato l'allarme ai vigili del fuoco e alla Polizia, quando qualcuno ha notato il cadavere sull'asfalto.

La disgrazia potrebbe essere avvenuta nel corso della notte. In questo momento la Polizia sta sentendo gli amici del ragazzo per ricostruire quanto accaduto.